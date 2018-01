Der südkoreanische Photovoltaik-Hersteller ist damit nach eigenen Angaben der erste Anbieter, der die Halbzellen-Technologie in Serienfertigung auf den europäischen Markt bringt. Die Technik steigert die Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Modulen nach Ergebnissen des Fraunhofer ISE um knapp drei Prozent.Hanwha Q-Cells bietet eine erste Solarmodulserie mit monokristallinen Halbzellen ab sofort in Europa an. Das Unternehmen bringt die Module dabei in zwei Versionen auf den Markt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das "Q.PEAK DUO-G5" erreicht dabei Leistungsklassen von bis zu 330 Watt ...

