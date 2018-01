Hanwha Q Cells erste Solarmodulserie mit monokristallinen Halbzellen wird ab sofort für Photovoltaik-Kunden auch in Europa erhältlich ist. In Europa ist die Q.Peak Duo-G5 Serie in zwei Versionen erhältlich: Das Q.Peak Duo-G5 erreicht Leistungsklassen von bis zu 330 Wp. Das Q.Peak Duo BLK-G5 in komplett schwarzer Optik erzielt bis zu 320 Wp. Maengyoon Kim, Vertriebsleiter für Europa bei Hanwha Q Cells, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...