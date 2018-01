Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Auf allen BWT-Hauptversammlungen der vergangenen Jahre waren die sehr hohen Werbeausgaben ein Thema. Sehr viel Geld wurde für Investitionen in die Farbe Blau investiert. Dann kam noch das sündteure Umbranding von Blau auf Pink. Wie schwer es ist, so ein neues Corporate Design durchzusetzen, davon konnte ich mich am Donnerstag auf der Bauen- und Energie-Messe überzeugen, die noch bis Sonntag läuft. Poloshirts gab's offenbar nicht in sattem Magenta, die BWT-Damen nahmen halt diese Zwischenstufe "zartes Manner-Rosa mit blauer Aufschrift" an, aber die Männer trugen noch das gewohnte Design "Planet Blue". Planet Pink muss noch warten. Wenigstens in der Formel 1 setzen sich rosarote Autos durch.

