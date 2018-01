Am 14.10. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Mercadolibre angeboten. Der Artikel dazu hatte den Titel: "Mercadolibre: Starker Kursverlust mit starker Trading-Chance!" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Wir denken, dass der Kursabschlag bei Mercadolibre nicht gerechtfertigt ist! Am 05.11. konnten wir einen Treffer melden und der Titel des Artikels lautete: "Mercadolibre: Treffer! Der Trade ist angelaufen und es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...