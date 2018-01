Zürich - Barry Callebaut, der weltweit führende Hersteller qualitativ hochwertiger Kakao- und Schokoladenprodukte, hat heute eine sensorische Sprache und ein Verkostungsritual vorgestellt, das Schokoladenfachleuten und -konsumenten dabei helfen wird, den geschmacklichen Reichtum von Schokolade besser zu verstehen und auszudrücken.

Experten auf dem Gebiet der Kakao- und Schokoladensensorik von Barry Callebaut und dem weltweit führenden Aromenhersteller Givaudan haben gemeinsam umfangreiche Recherchen durchgeführt, um inspiriert von den Kategorien der Kaffee-, Craft-Bier- und Weinsommeliers eine sensorische Sprache und ein Verkostungsritual für Schokolade zu entwickeln. Die Grundlage für diese Sprache der Schokoladensensorik bildet das heute auf der ISM Messe in Köln vorgestellte Buch "Hidden Persuaders in Cocoa and Chocolate. A Flavor Lexicon for Cocoa and Chocolate Sensory Professionals".

Konsumenten in die Welt der Schokoladen eintauchen lassen

Pablo Perversi, Chief Innovation, Quality & Sustainability Officer der Gruppe Barry Callebaut, sagte dazu: "Immer mehr Verbraucher und insbesondere Feinschmecker der Generation Y tauschen ihre Erfahrungen über die sozialen Medien aus. Essen und geschmackliche Finessen gewinnen für sie immer mehr an Bedeutung. Während es für die professionelle Verkostung und Beschreibung von Wein, Kaffee und Craft-Bier sowie die Diskussion darüber bereits entsprechende Grundlagen gibt, war eine Sprache, die dem Reichtum und der Komplexität von Schokolade gerecht wird, bisher Fehlanzeige. Kakao ist mit über 20.000 identifizierbaren chemischen Verbindungen eines der komplexesten Lebensmittel der Welt (1) Die von uns entwickelte Sprache der Schokoladensensorik ermöglicht den Verbrauchern, ihre Empfindung in Bezug auf einen bestimmten Schokoladengeschmack viel genauer zu beschreiben."

Um den Konsumenten die Kakao- und Schokoladensensorikforschung anschaulich zu vermitteln, hat Barry Callebaut das 'Consumer Chocolate Sensory Wheel', ein Geschmacksrad mit 87 Deskriptoren, entwickelt, ...

