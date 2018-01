In der Schweiz herrschen Recht und Ordnung. Das gilt auch für den Papierkorb - und treibt Neuankömmlinge wie unseren Korrespondenten mitunter in die Verzweiflung. Eine Weltgeschichte aus Zürich.

Wer ein Land wirklich kennenlernen will, muss in seine Mülltonnen schauen. In der ordnungsverliebten Schweiz ist natürlich auch beim Abfall alles exakt geregelt - was Neuankömmlinge wie mich einige Nerven kostet. Das fängt schon bei den Züri-Säcken an. So heißen die weißen Beutel, in denen in der Limmatstadt der Restmüll abtransportiert wird. Die Zürcher zahlen keine Gebühren, sondern finanzieren die Entsorgung ihres Abfalls über den Kaufpreis der Säcke. Deshalb kosten zehn 35-Liter-Beutel rund 20 Franken (17 Euro) - vorausgesetzt, man findet sie. Ich habe ewig im Supermarkt danach gesucht, bis mir eine Mitarbeiterin verriet, dass die heiße Ware nur gegen Nachfrage an der Kasse ausgehändigt wird.

Kein Wunder, denn die Säcke sind weißes Gold. Deshalb kam ein findiger Kioskbetreiber vor einigen Jahren auf die Idee, gefälschte Säcke zu verkaufen, die er von einem Bekannten in Serbien mit dem Zürcher Stadtwappen bedrucken ließ. 10.000 Fake-Säcke hat der Mann unters Volk gebracht, bis ihn Grenzwächter erwischten. Das brachte ihm in der Boulevardpresse die Überschrift "So ein fieser Sack" ein. Und eine satte Geldstrafe. Letztere droht übrigens auch, wenn man statt des Züri-Sacks einen anderen Müllbeutel verwendet. Da gibt es kein Pardon. "Meine Nachbarin musste 200 Franken bezahlen, ...

