Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine tiefere Eröffnung zu. Der hiesige Börsenplatz folgt damit wohl den US-Börsen nach unten, die am Montag nach ihrer Rekordserie einen Rücksetzer erlebten. Der zunehmende Druck auf den Anleihemarkt verunsichert auch die Investoren an den Aktienmärkten, erklären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...