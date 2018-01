Am 18.12. hatten wir im Express-Service auf eine neue Trading-Chance mit Siltronic hingewiesen. Für den in diesem Express-Service vorgeschlagenen Einstiegskurs konnten wir am 03.01. den Volltreffer melden und hatten getitelt: "Siltronic: Volltreffer - schon wieder + 60%! So macht man Börsengewinne!" Die Aktie hatte am 23.01. mit einem Kurs von 142,05 Euro ein neues Allzeithoch markiert und danach nur bis 133,50 Euro wieder abgegeben. Die Gegenreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...