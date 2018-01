Die Vereinbarung über die Projektpartnerschaft betrifft fünf Photovoltaik-Kraftwerke mit insgesamt 1,14 Gigawatt Leistung in New South Wales. Photon Energy-Chef Georg Hotar erklärt, was den australischen Photovoltaik-Markt so attraktiv macht.Der chinesische Modulhersteller Canadian Solar hat 51 Prozent der Anteile an fünf Photovoltaik-Projekten des niederländischen Unternehmens Photon Energy erworben. Die Projekte im australischen Bundesstaat New South Wales haben eine Leistung von insgesamt 1,14 Gigawatt und befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, wie Photon Energy mitteilte. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...