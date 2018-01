Lieber Leser,

die First Majestic Silver Aktie nimmt auch in dieser Woche die Abwärtsrichtung auf. In den vergangenen drei Wochen hat die Aktie somit um mehr als 10 % verloren. Charttechnisch betrachtet ist die Aktie damit bisher an mehreren Widerständen gescheitert. Zum einen am 200-Wochen-Durchschnitt sowie einer Korrektur-Trendlinie. Beide verlaufen in etwa auf der gleichen Höhe, nämlich zwischen 7,20-7,50 US-Dollar je Aktie. Nach unten hin stellt der Preisbereich bei 6 US-Dollar je ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...