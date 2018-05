IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic schließt Übernahme von Primero ab

VANCOUVER, BC, KANADA - First Majestic Silver Corp. (First Majestic) und Primero Mining Corp. (Primero) freuen, sich den Abschluss des Arrangement-Plans (das Arrangement), der zuvor in der gemeinsamen Pressemeldung von First Majestic und Primero vom 12. Januar 2018 angekündigt wurde, bekannt zu geben.

Gemäß dem Arrangement hat First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Primero erworben. Die Aktionäre von Primero werden für jede Stammaktie von Primero in ihrem Besitz 0,03325 Stammaktien von First Majestic erhalten.

Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic, sagte: Mit dem Abschluss nimmt First Majestic eine erstklassige große Silber- und Goldmine in sein Portfolio auf. Die Mine San Dimas, unsere siebte Mine in Mexiko, wird mit einer geschätzten Verdoppelung der produzierten profitablen Unzen zu einem bedeutenden Sprung vorwärts in unserem Produktionsprofil führen.

Wir werden in naher Zukunft unseren Plan für San Dimas bekannt geben, der Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Produktivität in den nächsten 12 Monaten beinhalten wird, so Herr Neumeyer weiter. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um Wheaton Precious Metals, die Aktionäre von Primero und die Mitarbeiter von San Dimas in der Familie von First Majestic zu begrüßen.

Nach Abschluss des Arrangements wird die Notierung der Primero-Aktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) in Übereinstimmung mit den Vorschriften der TSX in etwa 2 bis 3 Werktagen eingestellt.

First Majestic geht davon aus, im weiteren Tagesverlauf den Abschluss der Aufkündigung des Silberkaufabkommens mit Wheaton Precious Metals Corp. in Bezug auf die Mine San Dimas sowie die Umsetzung eines neuen Edelmetallkaufabkommens mit Wheaton Precious Metals Corp. im Hinblick auf die Mine San Dimas, wie in der gemeinsamen Pressemeldung vom 12. Januar 2018 näher beschrieben, bekannt zu geben.

In Verbindung mit dem Arrangement haben die Inhaber von Primeros Wandelschuldverschreibungen (Fälligkeit: 2020) im Wert von 75 Millionen Dollar (die Schuldverschreibungen) eine Änderung der Bedingungen ihres Anleihevertrags genehmigt, wonach die Schuldverschreibungen am nächsten Werktag nach Inkrafttreten des Arrangements fällig werden. Dementsprechend werden alle Schuldverschreibungen am 11. Mai 2018 fällig und gemäß den Bedingungen des Anleihevertrags vollständig zurückgezahlt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt und das seine Unternehmensstrategie konsequent auf die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen konzentriert. Das Unternehmen ist im Besitz von sieben im Betrieb befindlichen Silberminen: die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena, die Silbermine La Encantada, die Silbermine La Parrilla, die Silbermine San Martin, die Silbermine Del Toro und die Silbermine La Guitarra. Die Silberproduktion in diesen sieben Minen soll 2018 zwischen 27 und 30 Millionen Unzen Silberäquivalent liegen.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FÜR DAS BOARD VON

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift:

Keith Neumeyer

President & CEO

New York - AG

Toronto - FR

Frankfurt - FMV

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf folgende Faktoren: die Aufkündigung des bestehenden Silberkaufabkommens und die Umsetzung des neuen Edelmetallkaufabkommens; das Datum der Dekotierung der Aktien von Primero; die zukünftigen Pläne für die Mine San Dimas und deren Erschließung; die zukünftige Silberproduktion; das zukünftige Wachstumspotenzial für First Majestic; die Pläne zur Verbesserung der Produktivität und die Rückzahlung der Schuldverschreibungen.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung der Unternehmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von anderen Annahmen und Schätzungen, die zwar von den Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Wettbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen direkt oder indirekt genannt werden. Die Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen erstellt, die in vieler Hinsicht auf diesen Faktoren basieren bzw. mit ihnen in Verbindung stehen. Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt: das Unvermögen, die für den Abschluss der Aufkündigung des bestehenden Silberkaufabkommens notwendigen Bedingungen zu erfüllen (einschließlich des Versäumnisses, alle notwendigen Sicherheitsregistrierungen einzureichen); Entscheidungen der Toronto Stock Exchange im Hinblick auf die Dekotierung der Aktien von Primero; der erwarteten, jedoch nicht eintretenden Synergien der Vereinbarung; Risiken der Geschäftszusammenlegung; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen auf den Wertpapiermärkten und des Marktpreises der Aktien von First Majestic; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Silber, Gold, Basismetalle oder bestimmte andere Güter (wie Erdgas, Erdöl und Strom); Währungsschwankungen (z.B. zwischen dem kanadischen Dollar oder dem mexikanischen Peso und dem U.S.-Dollar); Änderungen der nationalen und regionalen Regierungsstruktur, der Gesetze, Besteuerungssysteme, Kontrollen, Regulierungen und politischen bzw. wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada und Mexiko; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Rohstoffen (einschließlich Umweltgefahren, Betriebsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druckentwicklungen, Höhlenbildungen und Überflutungen); sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren bzw. Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von First Majestic im Jahresbericht des Unternehmens angeführt sind, sowie unter dem Titel Risk Factors in Primeros Jahresbericht.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43350

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43350&tr=1

