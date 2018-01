Die Zukunft ist nicht nur für Schleuniger zum Greifen nahe: Künftig sollen selbstfahrende Autos zum Alltag gehören und den Verkehr sicherer machen.

Kaum eine Branche befindet sich derzeit so im Umbruch wie die Automobilindustrie. War bis vor wenigen Jahren noch die Elektromobilität das beherrschende Thema, wandelt sich das Auto zusehends zum autonomen Fahrzeug, vollgepackt mit Elektronik, um Sensoren, Laserscanner, Kameras und Radare anzusteuern. Dabei geht es nicht nur um autonomes Fahren, sondern auch um den Wechsel vom Benzin- zum Elektroantrieb und die Interaktion von Fahrzeugen mit der Smart-City. Im Zuge des hochautomatisierten Fahrens wandelt sich die Automobilbranche immer mehr zur Passagierindustrie. Und die will neben einem flotten und sicheren Transport von A nach B einen hohen Komfort und viele Annehmlichkeiten im Wageninneren. An diesem Trend will Schleuniger partizipieren, denn diese ungeheure Menge an Elektronik will miteinander verbunden sein. Einige Kilometer Kabel sind mittlerweile in heutige Premiumfahrzeuge ...

