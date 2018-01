Am 25.01. hatten wir Sie zuletzt auf Henkel aufmerksam gemacht. Der Titel des Beitrags lautete: "Henkel: Bei einem Abpraller nach oben wäre ein starker Hebel angesagt!" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Im November hatten wir im RuMaS Express-Service mit Henkel einen "Super-Knaller" mit einem Gewinn von 150% melden können. Danach verabschiedete sich die Aktie wieder von 123,30 bis 108,95 Euro am 02. Januar. Die Gegenwehr war zur Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...