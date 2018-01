Der Ticketvermarkter hatte gerade ein Allzeithoch mit 41,70 Euro markiert und musste am Dienstag einen kleinen Kursrutsch hinnehmen. Jetzt muss man schauen, ob das erst einmal nur Gewinnmitnahmen waren oder es weiter in Richtung Süden geht. Der Kurs hat sich allerdings kurz vor der Unterstützung gefangen und das könnte die gute Nachricht sein. Nach dem Tief Ende Oktober waren wir mit einem erfolgreichen Trade dabei und konnten am 22.11. einen Volltreffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...