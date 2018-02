Erst am Montag hatten wir im RuMaS Express-Service einen "Knaller-Treffer" mit Evotec melden können. Der Artikel hatte folgende Überschrift: "Evotec: Jetzt ist es ein Knaller mit 241% Gewinn! Geht da noch was?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir wie folgt geschrieben:29.01. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Evotec (WKN 566480) hatten wir den Einstieg ab 14,00 Euro vorgeschlagen und die Absicherung schon auf 15,40 Euro (wie immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...