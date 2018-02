Die Rallye des Sterling belastet heute den EUR/GBP und so erreicht dieser im Bereich der 0,720 sein Tagestief, wo sich eine Unterstützung zu befinden scheint. EUR/GBP Käufer schlagen bei 0,8720 zu Das Europäische Paar fällt am Donnerstag die 3. Sitzung in Folge, während das Kaufinteresse gegenüber dem britischen Pfund einhält und der Kurs der Gemeinschaftswährung ...

