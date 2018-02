DAX - Der Kampf geht in die Verlängerung

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

die Marktteilnehmer im DAX wissen aktuell nicht viel anzufangen mit dem Index. Nach unten durchfallen lassen sie den Index bislang nicht. Sämtliche Erholungen werden sofort wieder abgewürgt. Es scheint, als erhoffe man sich von den US Börsen eine Entscheidung. Doch diese blieb auch in Übersee gestern aus.

Da der kurzfristige Abwärtstrend voll intakt ist, haben grundsätzlich die Bären in den kleinen Zeitebenen leichte Vorteile. So könnte die Unterstützung um 13.180 Punkte heute einmal mehr unter Beschuss geraten. Fällt der DAX weiter zurück, bleibt nur noch das Zwischentief bei 13.137 Punkten als Orientierungsmarke, ehe die runde 13.000-Punkte-Marke als starke Unterstütung angelaufen werden sollte.

Auf der Oberseite bilden die beiden EMAs in Verbindung mit dem kurzfristigen Abwärtstrend ein regelrechtes Widerstandsbollwerk. Auch kann man festhalten, dass sich das Chartbild erst bei einem Anstieg über 13.350 Punkte wieder bessern dürfte. Das bisherige Tageshoch bei 13.301 Punkten dient als vorgeschaltete Hürde.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.01.2017 - 01.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 01.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 8,07 12.425 16,12 29.03.2018 DAX Index HW43VR 18,77 11.350 6,99 29.03.2018

uelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.02.2018; 12:38 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 9,66 14.150 13,93 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 15,65 14.750 8,60 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.02.2018; 12:40 Uhr

