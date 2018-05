Der DAX bewegt sich seit drei Tagen an der 13000. Man sieht die Wirkung des psychologischen Widerstandes. Der DOW bewegt sich in Richtung 25000 und hat die 24000 weit hinter sich gelassen. Gelingt dem DOW der Anstieg darüber, wird auch der DAX die 13000 überwinden können. Mein Handelssystem ist 1000 Punkte im Plus und hat das Ende des Abwärtstrends rechtzeitig angezeigt. Charttechnisch gab es beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...