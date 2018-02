Midlan / Wilmington - Der aus Dow Chemical und Dupont fusionierte US-Chemieriese DowDupont verspricht sich durch die Zusammenlegung noch mehr Einsparungen als bisher. Statt 3 Milliarden US-Dollar sollen nun 3,3 Milliarden Dollar eingespart werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Midland mitteilte. Zudem soll die geplante Aufspaltung in drei einzelne, jeweils börsennotierte Unternehmen schneller über die Bühne gehen als zunächst geplant. Die Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um ein halbes Prozent.

Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...