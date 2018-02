Im Tageschart wird deutlich, dass der Wert der Aktie der Deutschen Bank AG in einer Range von etwa vier Euro verläuft. Auch innerhalb dieser Range bildet der Markt immer wieder kleinere Marktgleichgewichte aus. Eine solche Zone wurde in der vergangenen Handelswoche signifikant in Short-Richtung gebrochen. Zuvor eröffnete der Markt mit einem Gap von etwa 60 Cent. Daraufhin ist der Preis im weiteren Verlauf des letzten Freitag um ca. 0.65 Euro gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...