Wer es gerne unausgeglichen mag ist bei der Evotec Aktie aktuell richtig, die letzten Handelstage waren eine Achterbahnfahrt für Anleger und den Aktienkurs. Nach der Kursrallye erreichte Evotec 16,92 Euro und rauschte direkt wieder auf 14,38 Euro runter. Nach einer Erholung am Donnerstag mit einem Schlusskurs über der wichtigen 15-Euro-Marke ging es am Freitag wieder bergab und die Aktie schloss dabei nahe am Tagestief bei 14,82 Euro.Da es aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...