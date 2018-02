Der renommierte Analyst von Autonomous kritisiert die Kostenentwicklung der Deutschen Bank und hat einige radikale Ideen parat.

Der Partner des Researchhauses Autonomous ist für seine pointierten Analysen bekannt. Schon früh kritisierte Graham die hohen Kosten der Deutschen Bank.

Herr Graham, Sie haben vor Kurzem eine Analyse zur Deutschen Bank mit "Beyond repair", also "Nicht mehr zu reparieren" überschrieben. Sehen Sie sich nach den Zahlen in Ihrem Pessimismus bestätigt?Ja. Die Zahlen zeigen ganz klar, dass die Deutsche Bank unter einer Ertragsschwäche leidet, und nun werden auch noch die Kostenziele infrage gestellt.

Die Bank begründet die Anhebung des Kostenziels 2018 von 22 Milliarden auf 23 Milliarden Euro damit, dass sie einige Geschäfte nicht wie geplant verkaufen konnte. Ist das eine gute Entschuldigung?Rein mathematisch gesehen, ist das schlüssig begründet. Aber die wichtigere Frage ist, warum man sich mehr als zwei Jahre nach dem Amtsantritt ...

