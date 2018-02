Es gibt wenige Aktien, die von dem Börsengewitter der letzten Tage nicht betroffen waren. Dazu gehört Dialog Semiconductor. Im Gegenteil; die Aktie hat am 01.02. und 02.02. sogar ein paar Cent zugelegt. Die charttechnische Unterstützung scheint sehr stabil zu sein, aber darauf hatten wir ja bereits in früheren Beiträgen hingewiesen. Zuletzt hatten wir am 18.01. über diese Aktie berichtet und auf einen möglichen nächsten Versuch mit der Chance auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...