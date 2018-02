Novo Nordisk hatte am 01.02. die Zahlen vorgelegt und man musste feststellen, dass der schwache USD das Ergebnis belastet hatte. Der Umsatz stagnierte und das operative Ergebnis konnte nur um etwa 1% gesteigert werden. Neben den Währungsproblemen hat der Insulinspezialist einen starken Konkurrenzdruck in den USA auf dem Diabetesmarkt, der die Prognosen belastet. Die Aktionäre sollen allerdings für ihr Engagement belohnt werden, denn man will die ...

