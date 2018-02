Die Tochtergesellschaft hat einen Batteriespeicher mit einer Nennkapazität von sieben Megawattstunden an einem Pumpspeicherkraftwerk des Energiekonzerns in Herdecke realisiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beziffert Belectric auf sechs Millionen Euro.Belectric hat auf dem Gelände des Pumpspeicherkraftwerks von RWE in Herdecke einen Großspeicher mit einer Nennkapazität von sieben Megawattstunden realisiert. Das Investitionsvolumen habe sich auf rund sechs Millionen Euro belaufen, teilte die RWE-Tochtergesellschaft am Montag mit. In dem Speicher bestehe aus drei 40-Fuß-Containern mit je 184 Fahrzeug-Batteriemodulen ...

