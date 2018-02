Zürich-Kloten - Im Zentrum der weltweiten Studie "Integrating Security into the DNA of Your Software Lifecycle" von CA Technologies stand die Frage, wie sich die Kultur eines Unternehmens auf dessen Fähigkeit auswirkt, Sicherheit in den gesamten Software-Entwicklungsprozess einzubinden. Im Rahmen der von Freeform Dynamics durchgeführten Studie wurden über 1'200 IT-Führungskräfte, darunter 466 aus sechs europäischen Ländern, unter ihnen der Schweiz, befragt.

96 Prozent der in der Schweiz Befragten stimmen zu, dass Softwareentwicklung, zu mehr Wachstum führt - 89 Prozent sehen in ihr einen der Haupttreiber für die digitale Transformation. 73 Prozent (Deutschland 61 Prozent) sehen Sicherheitslücken, die sich aus Problemen bei der Softwareentwicklung ergeben, als eine wachsende Gefahr. 54 Prozent der Schweizer Unternehmen (Deutschland: 61 Prozent) halten die bestehende Unternehmenskultur für ein wesentliches Hindernis bei der Einbettung von Sicherheit in die Entwicklungsprozesse und nur 21 Prozent geben an, dass die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Betrieb und Sicherheit in ihrem Unternehmen funktioniert. Vor diesem Hintergrund weist der State of Software Security Report 2017 von CA Veracode darauf hin, dass Schwachstellen in zuvor nicht getesteter Software weiterhin in alarmierender Häufigkeit auftreten. Weltweit berichten Unternehmen, dass 77 Prozent der Anwendungen bereits beim ersten Scan mindestens eine Schwachstelle aufweisen.

"Sicherheit ist heute ein Schlüsselfaktor in jedem Unternehmen. Wie unsere Studie zeigt, sind sich Schweizer Unternehmen der Bedeutung von sicherer App-Entwicklung und -Bereitstellung zwar durchaus bewusst. Um diese auch umzusetzen zu können, muss vielerorts aber erst noch ein Kulturwandel stattfinden - hin zu einem Umfeld, in dem IT-Teams besser zusammenarbeiten und schneller auf Sicherheitslücken reagieren können" ", so Sven Mulder, Country VP, Regional Sales, Central, South Eastern Europe & Russia bei CA Technologies. "Mit DevSecOps und neuen Technologien wie Maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse können Unternehmen Sicherheit in jeden Schritt ihrer App-Bereitstellung integrieren - das führt nicht nur zu besseren Geschäftsergebnissen, sondern verändert grundsätzlich die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden.

Sicherheit muss ein fester Bestandteil der Entwicklung werden

Die Mehrheit der Schweizer Unternehmen hat erkannt, dass sie die Art und Weise, wie sie an das Thema Sicherheit in der Softwareentwicklung herangehen, an die sich ständig verändernden Anforderungen anpassen müssen. Die traditionelle Methode, die Sicherheit am Ende des Entwicklungsprozesses zu testen, reicht für die Mehrheit der Befragten dabei nicht mehr aus: 86 Prozent der Schweizer Unternehmen sprechen sich dafür aus, Sicherheit verstärkt in den ...

