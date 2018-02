Zürich - Die Grünliberalen lancieren einen Vorstoss für die Steuerbefreiung von neu gegründeten Unternehmen in den ersten fünf Jahren. Dem Staat drohen keine Steuern zu entgehen. Für Gründer wird die Steuerbuchhaltung und -erklärung einfacher und sie haben mehr Zeit sich auf den Aufbau des Unternehmens zu fokussieren.

Schon nur die private Steuererklärung bringt manch einen ins Schwitzen. Bei der Steuererklärung für ein Unternehmen ist die Liste an möglichen «Abzügen» bzw. buchhalterischen Ermessensspielräumen noch viel länger. Gleichzeitig haben viele Unternehmensgründer in der Aufbauphase kein Geld für einen Treuhänder und machen die Buchhaltung selber. Flattert dann die Steuererklärung ins Haus, wird oft viel Zeit mit Einlesen ins Steuerrecht verbracht, um eine hohe Rechnung vom Staat zu verhindern. Kurz: das Thema Steuern kostet Jungunternehmern in einer Phase viel Zeit, in der jede Minute der Kundenakquisition gehören sollte.

Fünf Jahre von Steuerpflicht befreit

Um das Leben der Jungunternehmer zu vereinfachen, haben die Grünliberalen mit einer Parlamentarischen Initiative einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...