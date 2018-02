Die Börsenkurse sacken weg. Dennoch sind Analysten für Immobiliengesellschaften positiv gestimmt. Umso mehr, wenn sie Gewerbeflächen vermieten. Wohnungsvermietern droht Unheil durch die Große Koalition.

Grau ist alle Theorie. Die sagt, dass die Kurse von Immobilienaktien überdurchschnittlich stabil sein sollen. Doch die Performance des laufenden Jahres sagt etwas anderes. Nach dem jüngsten Kursabschwung an den Börsen haben, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, alle im Dax, MDax und SDax notierten Immobilienwerte schlechter abgeschnitten als die Indizes. Aber der Kirchhoff-Stimmungsindikator Immobilien-Aktien sieht die Branche positiv. Die Grundstimmung ist sogar noch besser als vor vier Monaten. Auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 wurden 21,4 Punkte erreicht, 9,1 Punkte mehr als im September 2017.

Die Umfrage der Beratungsfirma Kirchhoff unter Immobilienaktienanalysten fand überwiegend in der zweiten Januarwoche statt, also vor dem jüngsten Kursrutsch an den Aktienmärkten. Die Experten wurden gefragt, ob sie binnen der nächsten drei Monate, beziehungsweise auf Sicht von zwölf Monate Kurssteigerungen oder -verluste über 15 Prozent oder zwischen fünf und 15 Prozent erwarten. 100 Punkte können nur erreicht werden, wenn alle Befragten Kurssteigerungen von mehr als 15 Prozent erwarten.

Die Gründe für den Optimismus gelten heute wie vor einem Monat. Die Analysten gehen von weiter steigenden Immobilienwerten und Mieteinnahmen bei Gewerbe- wie Wohngebäuden aus. Eine Einschätzung, die die großen Immobiliendienstleister teilen. Wobei das größere Mietsteigerungspotenzial im Gewerbesektor gesehen wird.

Folgerichtig sind die Wertpapier-Profis weiterhin davon überzeugt, dass Gewerbe Wohnen schlägt. In Umfrage-Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Das Stimmungsbarometer für Aktien der Wohnungsvermieter erreichen 12,5 Punkte, acht mehr als im September. Aber Gewerbe begeistert die Befragten ...

