DAX-Korrektur geht zur Freude der Deutschen-Börse-Aktie weiter - Henkel unter Druck

Der Wochenstart in Frankfurt stand ganz unter dem jüngsten Kursrückgang der Wall Street. Immerhin mussten US-Anleger am Freitag den stärksten Verlust seit fast zwei Jahren hinnehmen - heute setzte sich die Korrektur fort.

Das war heute los. Die Korrektur des Dow Jones am Freitag um 666 Punkte ging auch in Deutschland nicht spurlos an den Anlegern vorbei. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) eröffnet noch einmal deutlich tiefer als am Freitag und büßte zwischenzeitlich mehr als ein Prozent an Wert an. Sorgen um steigende Zinsen und schwache Geschäftszahlen beherrschten daher auch zu Beginn der neuen Woche die Gemüter.

Das waren die Tops & Flops. Größter Gewinner war mit Abstand die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Der Grund ist in den Kursturbulenzen zu suchen - denn bei stark schwankenden Märkten verdient ein Börsenbetreiber am besten. Die Aktie der Deutschen Börse gewann zeitweise fast 2,5 Prozent. Ebenfalls gefragt waren die Papiere von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Kursgewinne von zwischenzeitlich rund 2 Prozent resultierten aus dem Übernahmefieber in der US-Chipbranche. Dort hat der Chipkonzern Broadcom (WKN: A2ADV9 / ISIN: SG9999014823) seine Offerte für den Rivalen Qualcomm (WKN: 883121 / ISIN: US7475251036) um 24 Prozent auf 121 Mrd. US-Dollar aufgestockt.

