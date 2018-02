Am 30.01. hatten wir im RuMaS Express-Service auf CompuGroup Medical hingewiesen. Der Titel des Beitrags war: "CompuGroup Medical: Sehen wir 46,00 Euro oder eine Gegenreaktion?" Wie immer hatten wir den Abonnenten einen Einstiegskurs genannt, der allerdings nicht erreicht wurde. Die Aktie bewegte sich noch geringfügig nach unten und am Montag gab es ein Tief bei 47,96 Euro mit einer kleinen Gegenreaktion. In unserem letzten Beitrag hatten wir auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...