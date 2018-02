Die charttechnische Unterstützung bei 21,89 Euro hatte bereits am 04.12. gehalten und eine Gegenwehr bis zum 15-Jahreshoch bei 25,36 Euro hervorgebracht. Danach folgten Gewinnmitnahmen und die Aktie landete am Montag wieder bei einem Tief von 22,05 Euro. Die erste Gegenreaktion war schon sehr ambitioniert und wenn sich der Abwärtstrend jetzt brechen lässt, könnte da ein erfolgreicher Trade warten. Infineon gehörte in den letzten Monaten nicht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...