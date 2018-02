Wikileaks-Gründer Assange versteckt sich seit fünf Jahren in der Botschaft Ecuadors in Großbritannien. Vorerst wird er dort bleiben müssen.

Der britische Haftbefehl gegen den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, bleibt bestehen. Richterin Emma Arbuthnot wies am Dienstag einen Antrag von Assanges Anwälten ab, die Anordnung fallen zu lassen. Damit bleibt der rechtliche Status des 46-Jährigen unverändert. Er war 2012 wegen Vergewaltigungsvorwürfen aus Schweden vor dem Zugriff der Justiz in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet und hat diese seither nicht mehr verlassen.

Die Verteidiger hatten argumentiert, dass dem Haftbefehl mittlerweile die Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...