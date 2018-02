Das Image kleiner Länder wird stark geprägt von dem Wenigen, das die Welt über sie aufschnappt. Für Schweden ist das ein Problem: H&M und Ikea haben den Reiz als Trendsetter verloren.

Was fällt der Welt eigentlich zu Schweden ein? Zu diesem wunderschönen, liberalen, modernen Land, das sich international so sehr mit großen Worten zurückhält. Fragt man sich durch den Bekanntenkreis, kommt im Wesentlichen:

Bullerbü, Ikea, H&M, Volvo, Fjorde, Wasa, ABBA, SAAB, Köttbullar, Elche.

So, Kinners: Fjorde sind in Norwegen, Volvo ist chinesisch (so ähnlich wie Opel französisch), Wasa-Knäckebrot ist italienisch (Barilla), ABBA ist wunderbare Geschichte, aber eben Geschichte (fast so wie die Pyramiden, auf denen das internationale Image Ägyptens bis heute fußt), SAAB ist traurige Geschichte, bleiben unterm Strich:

Ländliche Idylle, Hackfleischbällchen, Ikea und H&M. Und diese Auflistung zeigt, was für eine Macht Weltkonzerne über das Image ihrer Herkunftsländer haben.

Die Hackfleischbällchen in Sahnesoße essen die Leute doch fast ausschließlich bei Ikea. Und auf den Möbelgiganten geht auch das Image der schwedischen Sprache zurück. Gut, die Leute kennen den witzigen Städtenamen Upsala. Aber das ganze vermeintliche Restwissen über das Schwedische speist sich aus den Ikea-Möbelnamen, die übrigens oft auch norwegische, finnische und dänische Namen sind.

Ohne Ikea wäre Schweden aus Sicht der Deutschen doch ein großer Wald mit roten Hütten und blonden Menschen, die vor dem Kamin Waterloo hören und sich ab und an den Kopf in der Suppenschüssel einklemmen.

Doch mittlerweile hat Ikea längst den Nimbus des Trendsetters verloren. Dabei müssen wir dem Möbelhaus wirklich dankbar sein. In den 70ern haben die Schweden uns gezeigt, wie schön das Zuhause ohne das Gelsenkirchener Barock sein kann. Und die Mitteleuropäer rieben sich die Augen vor so viel verrücktem Design: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...