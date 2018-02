Daimler hatte am 01.02. mit dem Ausblick auf das nächste Geschäftsjahr die Anleger nicht überzeugen können. Im Jahr 2017 wurden zwar mehr als 8.8% mehr Autos verkauft, aber die Analysten hatten einen noch höheren Umsatz erwartet. Im letzten Quartal und im Januar waren die Verkäufe in den USA leicht zurückgegangen, aber im Januar konnte man bereits wieder 7,7% mehr Fahrzeuge weltweit absetzen. In Deutschland waren es + 21,6% und in China + 16,4%. ...

