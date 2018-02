Die Kurssprünge, die zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten auftauchten, waren in ihrer Dimension ungewöhnlich. Das erinnerte an Sprünge, wie sie marktenge Aktien wie die des im TecDAX gelisteten Biotech-Unternehmens MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) normalerweise vollziehen. Aber dort, bei den marktengen Aktien, ging es natürlich umso heftiger zu: Zu "volatil" kann es, wenn die Nerven reißen, immer noch eine Steigerung geben. So auch bei MediGene:

Die Aktie eröffnete am Dienstag mit einer großen Kurslücke nach unten. Die Eröffnung lag fast zehn Prozent unter dem Montags-Closing und damit unterhalb der wichtigen Unterstützungszone 14,88/15,24 Euro. Und das Opening hätte im Prinzip sonstwo liegen können, denn wenn bei ...

