Grindelwald - Die Jungfraubahnen kommen in Bezug auf die Realisierung des 400 Mio Franken teuren V-Bahn-Projekts einen weiteren Schritt voran und sind nur noch knapp vom Ziel entfernt. Nach langjährigen Verhandlungen und persönlichen Gesprächen habe man mit der Familie Kaufmann eine Lösung gefunden, um das Projekt zu realisieren, heisst es in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Meldung. Eine entsprechende Vereinbarung dazu sei nun unterzeichnet.

Die Familie Kaufmann besitzt in der Region ein Haus und betreibt unabhängig davon eine Skibar. Bei der Vereinbarung geht es um Abendfahrten der sogenannten 3S-Bahn "Eiger-Express". So sollen allfällige Abendfahrten auf ein Maximum von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...