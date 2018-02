Die Börse ist volatil. Die Menschen rennen in Aktien hinein und heraus. Ich behalte meine Füsse still. Ich mache das, was ich kann: "Buy and Hold extrem". Ich kaufe Aktien und lasse sie ewig liegen. Das kannst Du noch bequemer mit ETFs machen. Halte Dich fern von Spekulationen. Du siehst es an den Krypto-Währungen wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...