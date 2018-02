Basel - Die aktuelle Ausstellung im Helvetia Art Foyer lädt ein, Platz zu nehmen: Unter dem Titel «Have a Seat» versammelt sie Kunstwerke zum Thema Sitzen und Sitzgelegenheiten. Bis am 24. Mai 2018 werden unter anderem Arbeiten von Zilla Leutenegger, Olaf Breuning, Eva Aeppli, Kurt Fahrner, Vincent Kriste, Studer/van den Berg und Rudolf Maeglin gezeigt. Das Helvetia Art Foyer ist jeweils am Donnerstagabend geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

«Have a Seat», «Nehmen Sie Platz». Dutzende Personen sind dieser Aufforderung im Helvetia Art Foyer gefolgt. Da sitzen sie nun, gemalt, fotografiert, genäht, modelliert und projiziert, viele von ihnen alleine, andere zu zweit oder gar in Gruppen, die meisten schweigend. Einige posieren für ein Porträt, andere sind in Gedanken, in ein Schachspiel oder Buch versunken.

Geschichten zum Thema Sitzen

Das Sitzen ist nicht nur Teil unserer Kulturgeschichte, sondern auch eine der wichtigsten Körperhaltungen in unserem Alltag. Das Sitzmöbel selbst wurde im Laufe der Jahrhunderte zum Kultur- und Designobjekt. Im alten Ägypten waren die Pharaonen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...