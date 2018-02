Die ProSieben-Aktie hat sich in den Turbulenzen relativ stabil behauptete und nach einem verhältnismäßig kleinen Rücksetzer am 06.02. sofort eine Gegenreaktion gezeigt. Die charttechnische Unterstützung wurde nur sehr kurz unterschritten und die Chartindikatoren sind wieder in den positiven Bereich gestartet. Die 100-Tage-Linie liegt unter dem Tageskurs und könnte eine Hilfe sein um wieder in den Aufwärtstrend zu gelangen. Die Bilanzpressekonferenz ...

