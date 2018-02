Erst im Express-Service vom 06.02. hatten wir auf eine Trading-Chance mit Volkswagen hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Volkswagen: Diese Unterstützung müsste jetzt den Volltreffer bringen!" In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "In den letzten Tagen gab es bereits Verluste in den Indizes und auch Volkswagen war davon betroffen. Durch den Flash-Crash in den USA sackte die Aktie im frühen Handel leicht unter die Unterstützung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...