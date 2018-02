SAP Newsbyte - SAP Schweiz gibt dem SAP Forum einen neuen Namen. Als SAP Live Campus stellt der führende IT- und Business-Kongress der Schweiz die Wissensvermittlung, den Erfahrungsaustausch und das Live-Erlebnis innovativer Lösungsansätze ins Zentrum. Während zwei inspirierenden Tagen treffen sich Thought Leaders und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und IT im SAP Live Campus Basel, um über das intelligente Unternehmen von morgen zu diskutieren. Der gemeinsame Blick in die Zukunft, Wissenstransfer und wertvolles Networking prägen den Anlass gleichermassen. Er findet am 6. und 7. März 2018 im Congress Center der Messe Basel statt.

Der Grossanlass richtet sich erneut sowohl an Business- als auch an IT-Entscheider. Beiden Zielgruppen ist ein eigener Tag gewidmet, der auf ihre spezifischen Interessen ausgerichtet ist. Beide Tage beginnen mit einer Keynote, auf die parallel geführten Fachvorträge, Kundenbeispiele, Live-Vorführungen und Diskussionsrunden folgen.

Business Summit - 6. März 2018

Der Eröffnungstag steht ganz im Zeichen der strategischen Herausforderungen der digitalen Transformation. Nach den Einführungsreferaten von Stefan Ries, Chief Human Resources Officer, SAP SE, und Jim Hagemann Snabe, ehemaliger CEO von SAP SE und Vorstandsmitglied des WEF, geht's in die Details. Neue Busniess-Modelle, erfolgreiche Digitalisierungsstrategien, Erfahrungen aus der Einführung neuer Business-Lösungen wechseln sich ab mit Kundenbeispielen (unter anderem mit Swiss Re, Migros und Sensirion) und lösungsspezifischen Präsentationen zu S/4HANA, Cloud und dem Innovationssystem SAP Leonardo.

Expert Summit - 7. März 2018

Am Tag für IT-Entscheider steht die Diskussion über digitale Strategien, neueste Technologien und konkrete Anwendungen für das intelligente Unternehmen der Zukunft im Zentrum. Den Campus-Tag eröffnet ...

