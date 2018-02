Umweltschützer attackieren die Allianz wegen ihres Kohle-Engagements. Auch andere Versicherer stehen am Pranger - darunter Ergo.

Im Dezember wird sich die Weltgemeinschaft wieder treffen, um den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben. In diesem Jahr wird der UN-Klimagipfel aber von einem Staat ausgetragen, der selbst am Pranger der Klimaschützer steht: Polen. Das Land setzt noch immer im großen Stil auf Bergbau und Kohlekraftwerke - und plant weiter mit neuen Anlagen.

Internationale Umweltschutzorganisationen haben deshalb die Kohleprojekte im Gastgeberland des nächsten Klimagipfels untersucht - und dabei auch eine entscheidende Rolle europäischer Versicherer festgestellt. Unter den bedeutendsten Versicherern sind laut Studie auch zwei deutsche Unternehmen: die Allianz und die Munich-Re-Tochter Ergo Hestia.

Polnische Unternehmen planen neue Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von zehn Gigawatt Leistung, das entspricht etwa einem Dutzend großer Kraftwerke, heißt in der Studie, an welcher der Umweltschutzverein Urgewald aus Deutschland beteiligt war und die dem Handelsblatt vorliegt. 3,2 Gigawatt seien bereits im Bau. Gleichzeitig sollten "gewaltige neue Kohleminen" erschlossen werden. Kein Land in der Europäischen Union expandiere nach wie vor so stark in der Kohleverstromung, bei der besonders viel des klimaschädlichen Kohlendioxids ausgestoßen wird.

Der Studie zufolge haben europäische Versicherer über ihre polnischen Tochtergesellschaften mehr als 1,3 Milliarden Euro in den polnischen Kohlesektor investiert. Zudem seien seit 2013 "mindestens 21 Verträge für die Versicherung bestehender ...

