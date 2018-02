Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting Januar 2018

ttttttttPhaidros Funds Conservative Der PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE gewann je nach Anteilsklasse zwischen +0,34% bis +0,46%. Während Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus der Eurozone jeweils ein knappes halbes Prozent verloren, legt der Phaidros Funds Fallen Angels zu. Für diese erfreuliche Entwicklung sind neben dem Nachrangsegment, Wandelanleihen (auch Steinhoff!) und Titel wie Bombardier oder Vallourec verantwortlich. Nach wie vor profitiert das Non-Investment-Grade-Segment überdurchschnittlich von der Suche nach Rendite und der dank des günstigen Konjunkturumfelds geringen Ausfallwahrscheinlichkeit. Trotzdem sollte man sich nicht zu sicher fühlen. Auch Emittenten in vermeintlich "soliden" Branchen können plötzlich Probleme bekommen, wie man jüngst bei Steinhoff oder auch Teva sehen konnte. Um eine noch bessere Streuung der Risiken zu erreichen, haben wir in den letzten Wochen die Titelanzahl im Fonds erhöht. Beispielweise haben wir das Convertible-Segment durch Käufe von Sacyr verstärkt. Mittelzuflüsse in den letzten Wochen haben wir bereits teilweise investiert. Der Anteil der Finanztitel im Portfolio liegt weiterhin bei 21% und entspricht damit in etwa dem der Konsumwerte. Anleihen aus der Telekommunikationsbranche haben eine Gewichtung von 17%. Die Durchschnittsrendite hat sich bei knapp 3% eingependelt. Wie geht es nun weiter? Gegen Ende Januar kam es verstärkt zu Gewinnmitnahmen und erhöhtem Risikobewusstsein vieler Anleger, so dass die Anleihekurse leicht nachgegeben haben. Diese Entwicklung könnte noch einige Zeit anhalten, bietet aber auch Opportunitäten für die weitere Reduktion der Liquiditätsquote im Fonds. Phaidros Conservative MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 5,6 4,6 3,0 3,3 3J p.a. 4,4 5,4 1,4 3,5 1J 8,3 3,5 3,2 1,6 YTD 1,2 - 0,4 - * Morningstar Kategorie Mischfonds defensiv