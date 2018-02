Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta026/08.02.2018/22:25) - Wir haben heute Abend aus einer Pressemitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Kenntnis darüber erhalten, dass die BaFin ein Moratorium über die Dero Bank AG, München, angeordnet und wegen drohender bilanzieller Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen hat. Die Mitteilung findet sich im Volltext unter http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Pressemitteilung/2018/pm_1 80131_.html



Die Dero Bank AG ist aktuell mit der Umsetzung der laufenden Kapitalerhöhung unserer Gesellschaft betraut. Aufgrund dessen verfügen wir gemäß letzter Bankbestätigung über ein Guthaben von TEUR 924 bei der Dero Bank AG. Sofern die angewiesene Auszahlung noch nicht umgesetzt wurde oder der Zugriff auf dieses Bankguthaben ganz oder teilweise unmöglich sein sollte und keine vollständige Entschädigung stattfände, würde sich die Vermögenslage unserer Gesellschaft stark negativ verändern. Das Guthaben bei anderen Kreditinstituten beläuft sich per heute in Summe auf lediglich TEUR 128.



