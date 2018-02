Die BayWa hat in der Region Weisenheim, Rheinland-Pfalz, die erste Ernte des Markenapfels Jazz® für die kommerzielle Vermarktung in Deutschland eingefahren. Foto © BayWa AG 100.000 Bäume auf rund 30 Hektar wurden in der Region seit 2015 gepflanzt, die nun sukzessive in den Ertrag kommen. Auch wenn Anlagen vereinzelt vom Frost beeinträchtigt waren, so haben die...

Den vollständigen Artikel lesen ...