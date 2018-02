Am 06.02. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Daimler hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Daimler: Die Verkaufszahlen steigen wieder - wir glauben die Aktie auch?" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Durch den Crash in den USA sackte der Kurs leicht unter die Unterstützung bei 69,33 Euro, aber drehte bei 68,63 Euro wieder ab und jetzt muss sich entscheiden, ob die Unterstützung einen Abpraller nach oben ...

