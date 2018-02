Am 05.02. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine möglichen Zocker-Trade mit der Deutschen Bank hingewiesen. Der Beitrag hatte folgenden Titel: "Deutsche Bank: Zeit für einen "Zocker-Trade" oder reicht das noch nicht?" Wie wir alle miterleben mussten, folgte am nächsten Tag der Absturz der Indizes und unser Einstiegskurs konnte nicht erreicht werden. Der Kurs fiel unter die Unterstützung bei 13,11 Euro und am 08.02. kam die Gegenbewegung, die ...

