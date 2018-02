Am Mittwoch wurde Tech-Milliardär Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX für den Abschuss der Superrakete "Falcon Heavy" gefeiert. Die Zahlen am Abend waren dann aber eher ernüchternd.Hohe Kosten für den neuen Mittelklassewagen Model 3 brockten Tesla den bislang höchsten Quartalsverlust der Firmengeschichte ein. Verglichen mit dem Vorjahreswert weitete Tesla den Verlust in den drei Monaten bis Ende Dezember von 121 Millionen auf 675 Millionen Dollar (550 Mio Euro) aus.Immerhin wurden nach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...