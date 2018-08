Hier geht's zum Video

Jetzt soll es endlich besser werden, verkündete Tesla zeitgleich mit dem größten Quartalsverlust der Firmengeschichte... Die Börsianer glauben es. Noch. Wenn ja wenn... Wenn Tesla 7000 Model 3 produziert, dann wäre das Unternehmen profitabel, glaubt man Elon Musk... So weit ist es noch nicht. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, und so wurde Tesla trotz des größten Quartalsverlustes der Firmengeschichte an der Börse gefeiert...