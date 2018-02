Mein Short des Tages in Tesla

Mein Trade des Tages kurz erklärt Hintergründe Wir haben derzeit eine überaus volatile Börse und das Schöne daran ist, dass wir fast jeden Tag wilde Bewegungen nach oben oder nach unten bekommen. Der Trick dabei ist, einfach auf den Zug mit aufzuspringen. Worauf achte ich also? Das Wichtigste für mich ist, möglichst mit dem Verlauf der Indizes zu gehen. Wenn sich so wie gestern sowohl der S&P500 als auch der Nasdaq und der Russell alle gleichermaßen nach unten absetzen ist klar, dass dies ein guter Tag zum shorten werden "könnte". Sollten die Indizes drehen, habe ich noch immer meine Stop-Loss zur Hand, um mögliche Verluste sofort zu realisieren. Setup in Tesla $TSLA Nachdem Tesla am Mittwoch seine Quartalszahlen bekanntgegeben hat, reagierten die Kurse anfangs sogar leicht positiv, drehten dann aber rasch nach unten ab. Rasch war erkennbar, dass sich die Aktie unter dem VWAP festgesetzt hat. Nun musste ich nur noch auf ein gutes Setup warten, wo sowohl der Einstieg, als auch der Stop-Loss klar definiert waren. Im 15min-Chart sehen wir, dass der Short-Einstieg bei 337 mit einem Stop-Loss knapp über der Marke von 341 nur noch reine Formsache war. Ich hatte hierbei also ein Risiko von 4 Dollar je Aktie. Nachdem ich meine ersten vier Dollar verdient hatte, nahm ich erste Teilgewinne vom Tisch und zog meinen Stop-Loss nach unten nach. Schlußendlich verlor die Aktie sogar über 20 Dollar und ich bekam somit einen Gewinn von 5:1 auf mein Risiko. Der Short läuft noch über Nacht und ich schaue mir nun an, was ich hier noch aus dem Trade rausholen kann, denn der Tageschart sieht nun super bärisch aus.